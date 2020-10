SP: Idoso é sequestrado e morto com arma que tinha em casa

O aposentado Paulo Afonso Rodrigues, de 71 anos, foi sequestrado e morto na quarta-feira (28) em um sítio em São Roque, no interior de São Paulo. De acordo com as investigações, os criminosos usaram o revólver calibre 38 que o idoso mantinha em casa para cometer o assassinato. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Civil, o caseiro da chácara, de 27 anos, e outros três homens foram presos. Eles confessaram o crime e tiveram as prisões temporárias de 30 dias decretadas.

De acordo com o delegado Marcelo Apolinário, responsável pelo caso, o grupo também roubou os objetos no carro do aposentado e cerca de R$ 900 em dinheiro. Paulo morava na capital paulista, era casado e tinha 3 filhas.

Ainda segundo a polícia, o caseiro conhecia os três suspeitos pelo crime, de 18, 20 e 22 anos. Ele havia sido contratado há dois meses e repassou informações sobre a rotina do patrão para os criminosos. O caso continua sob investigação. A polícia irá pedir a prisão preventiva do grupo.

