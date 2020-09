SP: Idoso é preso após tentar matar a mulher a facadas em motel

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar, com um golpe de faca, a companheira de 61 anos na madrugada de segunda-feira (21), dentro de um motel, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do R7.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher afirmou que estava dormindo quando o companheiro, com quem teve 10 filhos, tentou agredi-la. Ela fugiu e o deixou o pedreiro de 65 anos no quarto. A vítima estava com um ferimento na região do peito.

Ainda segundo a polícia, o Grupo de Ações Táticas Especiais foi acionado. A equipe passou três horas negociando com o suspeito, depois invadiu o local e imobilizou o homem. o homem e a vítima receberam atendimento médico em hospitais deferentes.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e tentativa de violência doméstica no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. A faca utilizada na ação foi apreendida. A polícia investiga ainda se o idoso tem transtornos mentais.

