SP: Idoso é preso acusado de importunação sexual contra adolescente

Um idoso de 71 anos foi detido na terça-feira (5) acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi gravado pelo primo da vítima. O vídeo mostra o idoso passando a mão nas partes íntimas da menina. As informações são do G1.

Apesar da gravação, o suspeito negou que tenha cometido o crime. Conforme a polícia, o caso ocorreu no último dia 12. O idoso era amigo da família e já havia empregado uma das irmãs da vítima. No dia em que até a casa delas, a irmã da adolescente não estava.

A vítima estava sentada em uma cadeira usando o celular quando o idoso se aproximou por trás e começou a passar a mão nas partes íntimas dela. O primo da adolescente viu a situação por uma janela e gravou um vídeo para provar o que aconteceu. Ao reparar que está sendo filmado, ele se afasta da vítima.

No dia seguinte ao crime, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência e o caso passou a ser investigado na Delegacia da Mulher. A polícia emitiu um pedido de prisão preventiva, mas quando o pedido foi deferido o homem não foi encontrado na cidade.

Na terça-feira (5), o idoso compareceu à delegacia, acompanhado de dois advogados, e descobriu que havia o mandado de prisão. Ele alegou que foi para a casa do filho em São Paulo, após ter suspeita de Covid-19. Ainda segundo o G1, o caso foi registrado como importunação sexual de menor de idade, e o suspeito permanece preso.

Veja também