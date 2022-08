SP: Idosa morre carbonizada após incêndio em residência

Da Redação 11/08/2022 - 15:30 Compartilhe

Uma idosa foi encontrada morta carbonizada após um incêndio atingir a casa em que ela morava, em São Paulo, nesta quinta-feira (11). De acordo com informações da Record TV e do R7, a vítima morava sozinha no imóvel em um quintal com diversas casas.

Vizinhos contaram que nos últimos dias a mulher estava enfrentando problemas com a energia da residência. Ela estaria usando velas para clarear o ambiente à noite. Quando perceberam o incêndio, os moradores usaram baldes de água para tentar controlar o fogo.

Um dos moradores relatou ainda que, em um dos cômodos, em cima da cama, havia um pequeno foco de incêndio. Eles decidiram jogar água no local e logo em seguida perceberam que se tratava do corpo carbonizado da idosa. Os bombeiros foram acionados e realizaram a vistoria no local.

O caso foi registrado no 74° Distrito Policial, em Parada de Taipas, que vai investigar as causas do incêndio.