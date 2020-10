SP: Idosa é derrubada de laje durante baile funk

Valdete Pereira Cavalcante caiu de uma laje após ser puxada por uma mangueira durante um baile funk. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12). A idosa teve ferimentos no rosto, na bacia e sangramento no nariz.

Segundo a Record TV, em um dos vídeos divulgados sobre a queda da idosa, é possível ver a vítima, que estava no segundo andar de uma casa, jogando água com uma mangueira nos jovens que ocupavam a rua durante o baile. Sem perceber, Valdete deixou parte da mangueira fora da laje. Um homem, que aparenta estar no baile funk, puxa a mangueira, enquanto ela tentar segurar o objeto. Logo em seguida, a idosa cai.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Bandeirantes, onde recebeu alta ainda na segunda-feira. Porém, logo após de sair da unidade hospitalar, Valdete acabou passando mal novamente e foi levada ao Hospital das Clínicas, onde permanece internada.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que não encontrou nenhum boletim de ocorrência referente ao caso.

