SP: Homem se suja com próprio sangue e simula sequestro para mulher desistir de divórico

Um homem de 47 anos, que não foi identificado, se sujou com o próprio sangue e simulou um sequestro para fazer a esposa desistir do divórcio. Ele foi fichado por comunicação falsa de crime. As informções são do G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, realizado em Boituva (SP), a esposa do acusado acionou a polícia na manhã de segunda-feira (30) e informou que o marido tinha sido sequedrado. Ela relatou que ele saiu de casa no dia anterior e não retornou, além de mensagens com ameaças terem sido enviadas.





A Polícia Civil tomou a dianteira do caso, mas foi informada pela Polícia Militar que o jomem foi encontrado no acostamento de uma estrada e socorrido por moradores, levado até a Santa Casa de Cerquilho.

Os policiais foram até o hospital para conversar com a suposta vítima, que tinha sangue nas roupas e reclamava de dores no corpo. O marido disse que tinha sido sequestrado e passado a noite amarrado a uma árvore até se soltar e pedir ajuda.

Uma equipe da polícia foi até o local em que homem afirmou ter sido sequestrado, mas só encontraram uma sacola plástica com agulhas e segingas para retirada de sangue, além de anotações sobre o crime. Foi quando policiais definiram que o sequestro era forjado, especialmente após a confissão do homem ao ser questionado.

De acordo com informações, ele queria comover a esposa para que ela desistisse do processo de separação após o casal passar uma crise conjugal.