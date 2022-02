SP: Homem se passa por carteiro e entrega boletos falsos em casas

Um homem que se passava por carteiro e entregava boletos falsos em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, o caso começou a ser apurado em setembro, quando funcionários dos Correios registraram um boletim de ocorrência contra o falso carteiro. As informações são do R7.

O criminoso entregava correspondências falsas, como boletos de faculdade e convênios de saúde em condomínios de luxo da cidade. Ao pagar o boleto, os dados mostravam que o favorecido era a instituição, porém o dinheiro era destinado a outra conta, que não pertencia à indicada no boleto.

Ao menos três pessoas de um condomínio teriam caído no golpe. Ainda conforme a polícia, o suspeito foi identificado em outubro e um mandado de busca e apreensão foi expedido nesta quinta-feira (10).

No imóvel, do suspeito em Guaianases, em São Paulo (SP), os agentes encontraram sete cartões de crédito de vítimas, além do uniforme de carteiro e de um celular, que foram apreendidos. Segundo o R7, as investigações continuam para decidir se também vai ser expedido um mandado de prisão contra o suspeito.

