SP: Homem que causou acidente em concessionária não tinha habilitação

O homem que dirigia o carro que causou um acidente em uma concessionária no bairro Santa Cecília, São Paulo (SP), na segunda-feira (27), não tinha permissão para dirigir. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o veículo teria caído de uma altura de seis metros dentro da concessionária de veículos. As informações são do G1.

Conforme testemunhas, o manobrista é de uma empresa terceirizada encarregada de realizar a lavagem de veículos. Ele estava retornando do serviço de limpeza para estacionar o veículo, no segundo piso, quando perdeu o controle e despencou com o automóvel na recepção, atingindo duas mulheres.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz fraturou a perna e foi levado ao Hospital das Clínicas. Uma jovem, de 19 anos, com trauma de abdome e tórax também foi levada para o mesmo hospital de helicóptero. Já uma mulher, de 22 anos, que teve ferimentos leves, foi encaminhada ao PS Santa Casa.

Em nota ao G1, o Grupo Faria, responsável pela Concessionária Faria da Volskwagen, informou que “todo o suporte necessário está sendo prestado às vítimas e as causas do acidente serão investigadas”.

O caso foi registrado no 2º Departamento Policial do Bom Retiro como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação. A 77º Santa Cecília ficará responsável pela investigação do caso.

