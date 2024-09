SP: homem mata ex-mulher a facadas dentro de salão de beleza em Osasco

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 12:54 Para compartilhar:

Câmeras de segurança registraram o momento em que Luiz Victor Ortega Xavier, de 29 anos, entrou em um salão de beleza na avenida Flora, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, e matou a facadas a ex-mulher Luana Ferreira, 32, no sábado, 21. Ele também feriu uma cliente do estabelecimento.

Luana trabalhava como manicure no salão de beleza. Segundo a “GloboNews”, Luiz tentou esconder a faca embaixo da camisa, ficou observando o movimento do estabelecimento – que estava lotado -, entrou e executou o crime. Em seguida, clientes e funcionários saíram gritando do local.

Luiz conseguiu fugir do local e agora é procurado pela polícia. A Justiça aceitou o pedido de prisão temporária do suspeito. De acordo com amigos da vítima, Luana havia rompido o relacionamento porque o companheiro não a valorizava. E Ortega não aceitava o fato de a ex-mulher ter começado um novo relacionamento.

A cliente que também foi ferida durante o ataque precisou ser socorrida, mas já recebeu alta.

O site IstoÉ entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para obter mais informações sobre o caso, mas não houve resposta até o momento.