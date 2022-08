SP: Homem mata esposa após enteada denunciar abuso sexual

Da Redação 09/08/2022 - 15:01 Compartilhe

Uma mulher foi morta a facadas pelo marido, em Cotia (SP), na segunda-feira (8), após a filha dela denunciar uma tentativa de abuso sexual do padrasto. As informações são do R7.

Conforme a Polícia Militar, após a menina contar sobre a tentativa de abuso, a mãe foi para a delegacia e denunciou o caso. O homem se irritou com a atitude da esposa e a esfaqueou.

Ele fugiu e está sendo procurado por equipes da 3ª Companhia do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia.