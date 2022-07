SP: Homem leva tiro na perna e morre após discussão sobre pastel

O jovem Leonardo Ricardo Ventura, de 30 anos, morreu na segunda-feira (25) após ser baleado durante uma discussão sobre um pastel com o dono de uma adega, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As informações são da Band TV e do G1.







A briga ocorreu na sexta-feira (22) e teria começado após o dono do estabelecimento Marcos Antonio Forneiro, conhecido como Marcão, colocar a mão no pastel de Leonardo, que não gostou da atitude.

Após o desentendimento, o comerciante deixou o local por alguns instantes e voltou armado, momento em que efetuou o disparo. O atirador foi preso em flagrante no sábado (23) e teve a prisão convertida em preventiva no domingo (24).

Leonardo chegou a ser socorrido e passou por uma cirurgia no Hospital Irmã Dulce. Ele estava em estado muito grave e não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.