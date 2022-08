SP: Homem é suspeito de matar enteado de oito anos, que tentava proteger a mãe grávida

Da Redação 17/08/2022 - 19:07 Compartilhe

Na noite de terça-feira (16), um homem foi preso por ser suspeito de ter matado o enteado, de oito anos, a facada e agredido a ex-mulher grávida de três meses. O caso ocorreu na rua Tabarana, no bairro Jardim Santa Clara, em Embu das Artes, Grande São Paulo. As informações são do R7.

Segundo o portal, a mulher iria se mudar para outro imóvel no mesmo município após o fim do relacionamento. Um vizinho informou que, um dia antes do crime, um transformador de um dos postos estourou e diversas residências da região ficaram sem energia elétrica.

Durante a noite, enquanto arrumava os móveis para a mudança, a mulher e os dois filhos, de 1 e 8 anos, foram surpreendidos pelo ex-companheiro dela, que não aceitava o término do relacionamento.

Nesse momento, teve início uma discussão entre os dois e o homem pagou uma faca e passou a ameaçá-la. O filho mais velho da mulher se intrometeu na confusão para tentar proteger a mãe. O menino acabou sendo esfaqueado pelo homem. Em seguida, a mulher foi agredida e teve uma das pernas quebrada.

Vizinhos ouviram os gritos de socorro e foram tentar ajudar a família. Nesse instante, o homem conseguiu fugir.

Os moradores levaram o menino para um hospital da região, mas ele não resistiu aos ferimentos. Já a mãe foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Depois, equipes da 3ª Companhia do 36° Batalhão da Polícia Militar fizeram buscas pela região e localizaram o homem. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exame de corpo de delito. Em seguida, encaminhado para uma delegacia local.

O outro filho da mulher, de um ano, ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Embu das Artes, onde o homem foi indiciado por infanticídio e tentativa de homicídio.