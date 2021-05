SP: Homem é preso por manter 121 pássaros silvestres em cativeiro

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 121 pássaros da fauna silvestre que foram retiradas da natureza na cidade de Juquiá, no interior de São Paulo. Um homem, suspeito de traficar os animais, foi preso na terça-feira (18).

Conforme a PM, as equipes foram até o local após uma denúncia sobre captura e comércio da fauna silvestre. No endereço, além dos pássaros, foram localizadas gaiolas, armadilhas do tipo alçapão, transportadores e redes de captura. Todo o material ficou apreendido e as armadilhas destruídas.

De acordo com a PM, as aves passaram por atendimento veterinário, que atestou o estado bravio, ou seja, de que haviam sido capturadas recentemente. Por isso, 115 delas puderam ser soltas em uma reserva. Outros seis animais foram levados para a sede da companhia para serem encaminhados a locais apropriados para reabilitação. Três aves morreram durante o transporte.

Segundo o R7, o homem foi encaminhado à delegacia, mas vai responder em liberdade.

