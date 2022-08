SP: Homem é preso por maltratar e manter a mãe de 70 anos em cárcere privado

Da Redação 04/08/2022 - 10:51 Compartilhe

A Polícia Civil prendeu um homem de 51 anos acusado de maltratar e manter a mãe, de 70, em cárcere privado em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Após uma série de denúncias, agentes foram até a casa e encontraram a idosa em condições precárias. As informações são do G1.

Conforme os agentes, ela era obrigada a fazer as necessidades em um balde deixado ao lado da cama. Os policiais relataram ainda que o imóvel estava trancado com um cadeado para o lado de fora. Antes que os agentes arrombassem a entrada, o filho da idosa se aproximou, abriu o portão e informou ser o dono da casa.

“Encontramos a idosa deitada na cama, com forte odor de fezes, sem comida, cheio de bichos [em volta] e abandonada”, disse o delegado William Ceccon, do 3° Distrito Policial (DP). A idosa estava desnutrida, desidratada e não tinha as mínimas condições de higiene.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e verificou as condições de saúde dela, que não precisou ser internada. A vítima agora está sob os cuidados da Assistência Social do município, que fará a transferência dela para um lugar adequado.

Já o filho da idosa recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 3° DP de Itanhaém. Ele foi indiciado por maus-tratos e cárcere privado e encaminhado à cadeia de Peruíbe. A Assistência Social de Itanhaém acompanha o caso.

