SP: Homem é preso após matar a mulher e esfaquear a filha

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de esfaquear a esposa e a filha em casa, nesta sexta-feira (5), em São Paulo (SP). A mulher morreu no local. A filha foi socorrida e está internada no Pronto-Socorro Ermelino Matarazzo. As informações são da Band TV.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após um desentendimento do casal. O estado de saúde da filha não foi divulgado.

Segundo informações da Band TV, o homem foi preso em flagrante e conduzido ao 65° DP, onde o caso foi registrado.