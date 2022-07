SP: Homem é morto a tiros em frente ao portão de casa

Na noite do último domingo (17), um homem, identificado como Alan Alves de Farias, de 35 anos, foi morto a tiros em frente a casa que morava, na região do Campo Limpo, em São Paulo. As informações são do R7.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito esperava pela chegada de Alan. Quando a vítima se aproximou de sua residência, o acusado saiu de um carro e atirou contra ele.

Equipes de resgate foram acionadas e levaram a vítima para o Hospital do Campo Limpo, mas Alan não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio no 89° DP (Portal do Morumbi). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime.