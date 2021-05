SP: Homem é morto a facadas após briga por ciúmes em frente à casa da namorada

O ajudante de pintor José Eduardo Santos, de 50 anos, foi morto a facadas em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, no domingo (16). De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é um homem, que estava com a companheira da vítima no dia da morte. As informações são do R7 e do G1.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Bragança Paulista, José morreu no local. Irmãos da vítima afirmaram à polícia que ele tinha um relacionamento conturbado com a mulher.

Conforme uma testemunha, José foi até a casa dela e ao chegar percebeu que a jovem estava no portão conversando e consumindo bebida com outro homem. No local, os três teriam discutido. Até que o homem que acompanhava a mulher pegou uma faca e deu vários golpes contra a vítima.

De acordo com a polícia, ele foi atingido por pelo menos dez golpes de faca. Após o crime, a mulher e o autor das facadas fugiram do local. O corpo do ajudante foi encaminhado ao IML. O caso foi registrado como homicídio simples, na Delegacia Seccional de Bragança Paulista.

