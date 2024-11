SP: homem é investigado por tentativa de sequestro após atacar babá com criança na Zona Norte

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2024 - 16:35 Para compartilhar:

O homem que tentou tomar uma criança de três anos dos cuidados de uma babá na Zona Norte de São Paulo na quarta-feira, 20, está sendo investigado por tentativa de sequestro. O caso ganhou destaque na sexta-feira, 22, quando a polícia deteve dois envolvidos para interrogatório e divulgou as imagens da ação captadas por câmeras de segurança.

Segundo as investigações, o suspeito havia saído de uma casa noturna e pode ter agido sob efeito de álcool. As imagens mostram o momento em que ele aborda a babá na Avenida Nossa Senhora do Ó, tenta interagir com a criança e, ao ser evitado pela mulher, parte para a agressão. Ele a segura pelos cabelos, a derruba no chão junto com a criança e chega a chutar a mulher antes de pegar o menino no colo.

A situação muda quando um segundo homem, que aparece observando de longe, intervém e impede o suspeito de levar a criança. A babá consegue se levantar e resgatá-la, enquanto os dois homens discutem. A polícia apura se o homem que impediu a ação conhecia o agressor.

A família da criança informou que não conhece o suspeito. O caso está sendo investigado pelo 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria). O suspeito permanece detido, enquanto o homem que interveio foi liberado após prestar depoimento.

🚨VEJA: Homem é preso após tentar sequestrar criança que estava com babá em São Paulo. pic.twitter.com/nOZjb4N5zn — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2024

*com informações do “g1”