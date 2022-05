SP: Homem é flagrado simulando quedas em supermercados de Santos e São Vicente

Um homem, que não foi identificado, foi flagrado por câmeras de segurança de supermercados de Santos e São Vicente, cidades do litoral paulista, caindo no chão de propósito para processar os locais e receber indenizações. As informações são do G1.





De acordo com a publicação, o homem realizou as ações ao longo do mês de abril. Ele passava por um corredor e jogava no chão alguma substância, como xampu ou detergente, e depois passava sobre o local para escorregar, simulando assim um acidente.

A primeira tentativa de golpe acontece no início de abril, enquanto a última foi na segunda-feira (2), sempre em supermercados da baixada santista. Houve também uma simulação de acidente em uma perfumaria de São Vicente.

Segundo o advogado Miguel Carvalho Batista, procurado pelo G1, a ação do homem se encaixa como crime de estelionato e que os supermercados podem processá-lo civilmente para restituir eventos prejuízos que foram causados.