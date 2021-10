SP: Homem é flagrado agredindo esposa grávida e com filha no colo

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança agredindo a esposa grávida, em Araraquara, no interior de São Paulo. A vítima estava com a filha de 2 anos do casal no colo. As informações são do g1.

As agressões aconteceram no dia 19 de setembro, em um posto de gasolina, na frente da loja de conveniência do casal, mas as imagens só foram divulgadas agora. Na época, ela estava na 8ª semana de gravidez.

Dois dias após ter sido vítima de violência, a mulher abriu um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, que concedeu uma medida protetiva de urgência.

O marido começa a agressão e a mulher revida com um chute. Ele, então, dá um forte tapa nela, que chega a cair com a criança no colo. O homem se afasta, mas volta em seguida e, com a mulher ainda no chão, volta a agredi-la.

As agressões só pararam quando um funcionário do posto se aproximou e falou com ele, mas o marido ainda chuta e quebra o farol de um carro.

O homem foi acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça, dano e injúria. O advogado do agressor disse que ele não vai se manifestar sobre o vídeo, pois o processo corre em segredo de justiça.

Em entrevista à EPTV, afiliada da Globo, a mulher disse que a briga começou porque ela havia pedido para o marido ir para casa, alegando que o local não era um bar.

“Ele me xingou de vagabunda, biscate, sem vergonha, falou que eu merecia apanhar, que queria que a criança que estivesse dentro da minha barriga estivesse morta”, disse a mulher.

