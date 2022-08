SP: Homem é ferido no rosto ao ser atacado por pitbull da filha

Na tarde de segunda-feira (1°), um homem foi ferido no rosto ao ser atacado por um cachorro da raça pitbull que pertence a sua própria filha. O caso ocorreu na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. As informações são do R7.







Policiais da 3ª Companhia do 5° Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atenderem a ocorrência. Quando chegaram ao local, encontraram o homem com um grande ferimento no rosto. Segundo apurações dos militares, o cão ficava no mesmo quintal em que ele reside.

Ao ser questionada, a filha do homem não soube explicar o que motivou o ataque do pitbull.

Na sequência, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da região.