SP: Homem é esfaqueado ao tentar ajudar mulher agredida pelo marido

Na segunda-feira (9), um homem, de 28 anos, agrediu a sua esposa com chutes e uma tijolada no joelho dentro da residência do casal, no bairro Jardim Santa Eliza, em Botucatu (SP). Depois, ela correu até um ferro velho e pediu socorro. Então, o companheiro desferiu dois golpes de faca no proprietário do estabelecimento. As informações são do portal Acontece Botucatu.





Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Quando chegou ao local, encontrou o dono do ferro velho esfaqueado.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher estava sendo perseguida pelo companheiro com um pedaço de pau. Ela se escondeu no ferro velho e o dono e um funcionário impediram que o homem agredisse a companheira.

Nesse momento, ele retornou para sua casa, pegou uma faca e voltou para o estabelecimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem esfaqueado para um hospital da região. O seu estado de saúde não foi informado até o momento.

O agressor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Na sequência, transferido para a cadeia pública de Itatinga.