SP: Homem é envenenado e furtado após sacar dinheiro em banco, dizem familiares

Ivo Leandro, de 74 anos, teria sido envenenado e furtado na última terça-feira (31) em Francisco Morato (SP). As filhas, identificadas apenas como Raquel e Cátia, informaram que o pai foi a uma agência do Bradesco para sacar a sua aposentadoria de R$ 850. As informações são do R7.

Conforme o relato das mulheres, Ivo foi abordado por um homem no momento em que saiu da agência. Eles conversaram e o indivíduo alegou que era diabético e pegou um suco. Ele teria pingado uma substância nele e oferecido para o idoso.





Depois, os dois foram para o Bom Prato de Francisco Morato. Uma câmera de segurança registrou o momento em que eles entraram no estabelecimento.

Em um determinado momento, Ivo começou a passar mal. Raquel afirmou que o homem pegou os R$ 850 que estavam na bermuda do seu pai e fugiu do local.

Uma mulher e funcionários do Bom Prato socorreram Ivo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Francisco Morato.

Quando as filhas chegaram à unidade de saúde, Ivo não as reconheceu e não conseguia se movimentar.

Depois, ele começou a voltar ao normal e então foi feita uma tomografia. Raquel e Cátia ainda solicitaram um exame para envenenamento, mas o resultado só sairá daqui 30 dias.

Na quinta-feira (2), a família registrou um boletim de ocorrência.