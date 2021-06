SP: Homem é baleado por policiais em tentativa de assalto

Nesta sexta-feira (11), um homem foi baleado após ser flagrado por policiais militares de folga durante uma tentativa de assalto a uma pessoa no bairro de Indianópolis, em São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, dois agentes estavam voltando do trabalho quando viram um suspeito em uma moto abordando a vítima, que estava indo para a academia.

Os policiais se aproximaram com cuidado do suspeito, observando a ação e tentando perceber o melhor momento para agir. O assaltante pediu o celular e o relógio do homem e, após pegar os pertences, pediu que ele deixasse o local andando, enquanto apontava a arma para a vítima.

Depois que a vítima já estava há uma distância segura do suspeito, os policiais saíram do carro e deram voz de prisão. O homem prontamente apontou a arma contra os agentes, que reagiram e atiraram, atingindo o criminoso.

A equipe de resgate foi acionada e seguiu para o local. O suspeito foi levado ao pronto socorro do Hospital São Paulo com ferimentos na perna. A região onde aconteceu o crime é atendida pelo 16° DP da Vila Clementino.

