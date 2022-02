SP: Homem é assassinado ao ter moto roubada enquanto levava filho para escola

Nesta quarta-feira (2), Roberto Santana Graminha, de 36 anos, foi assassinado ao ter a sua motocicleta Honda PCX roubada enquanto levava o filho, de 16, para o primeiro dia de aula. O caso ocorreu no bairro Parque Savoi City, zona leste de São Paulo. As informações são do portal R7.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento em que Roberto foi abordado por dois homens. Ele teria feito um movimento brusco ao desembarcar da sua moto e, nesse momento, os assaltantes efetuaram disparos.

O filho da vítima presenciou toda a ação dos criminosos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Roberto morreu no local em que ocorreu o assalto.

O caso é investigado pelo 66° Distrito Policial (DP) do Aricanduva.

Saiba mais