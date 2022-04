SP: Homem diz ter encontrado “dedo” dentro de garrafa de cerveja

O marceneiro Marcos Francisco de Jesus, de 47 anos, disse ter encontrado algo parecido com um dedo dentro de uma garrafa de cerveja, na Praia Grande (SP). De acordo com o homem, no último dia 8, ele comprou 12 garrafas de cerveja por meio do aplicativo ‘Zé Delivery’. As informações são do Uol.





Marcos explicou que tomou algumas garrafas com a esposa Erika Travasso, de 43, e guardou o restante. Na última quarta-feira (20), ele notou que havia um corpo estranho dentro de uma das garrafas que sobraram. Segundo o homem, parecia que havia “um pedaço de carne” que fazia barulho ao bater contra o vidro.

“Sentei e, quando olhei dentro da garrafa, vi que tinha algo. Eu já tinha reparado que, quando tirei a tampa, não tinha gás, não tinha pressão. Aí não tomei, né. Fiz alguns vídeos e depois esvaziei a garrafa e fiz um vídeo um pouco melhor”, explicou Marcos ao Uol.

Após gravar os vídeos, ele compartilhou as imagens nas redes sociais para alertar outros consumidores. “Eu queria saber o que era que tinha dentro da garrafa. Imagine se eu ingiro isso aí e passo mal? Eu acho que era uma carne, sim. Ao chacoalhar a garrafa, ela fazia um barulho, parecia um dedo, uma unha, sei lá”, afirmou o marceneiro.

Conforme a esposa de Marcos, algumas pessoas questionaram o fato da garrafa estar aberta nas gravações feitas pelo marido. No entanto, Erika ressaltou que o conteúdo estranho dentro da garrafa era maior do que o bocal . “Seria impossível retirar aquele negócio sem quebrar a garrafa, porque ele está grande”, comentou.

Produto vai ser analisado

Após o ocorrido, o casal procurou o Zé Delivery, um aplicativo de comércio de bebidas, e a Ambev. O vasilhame foi recolhido para uma avaliação. Em nota, as empresas informaram que a qualidade de todos os seus produtos “sempre vem em primeiro lugar”.

A Ambev destacou que conta com mais de 1,3 mil pontos de controle de qualidade na fabricação de duas cervejas, entre elas uma inspeção que acompanha todas as garrafas desde a entrada na linha de produção até que sejam lacradas e destinadas aos pontos de venda.

“Desde que tivemos ciência dessa reclamação, contatamos o consumidor para coletar e analisar o produto. Reafirmamos nosso compromisso com os consumidores e ficamos à disposição para esclarecimentos pelo SAC (0800 887 1111), de segunda a sábado, das 8h às 20h”, concluem o Zé Delivery e a Ambev, na nota enviada ao Uol.