SP: Homem decepa mão de suposto amante da esposa

Nesta quinta-feira (7), um homem teve uma das mãos decepadas após uma discussão com o marido de uma mulher, com quem supostamente estaria tendo um relacionamento. O caso ocorreu na rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. As informações são do R7.

Depois do crime, o suspeito, conhecido como Bahia, fugiu do local. A polícia realiza buscas na região para encontrá-lo. Não se sabe até o momento que tipo de faca foi utilizada para decepar uma das mãos da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para socorrer o homem. Depois, o Águia 4 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar teve de ser acionado e levou a vítima para o Hospital das Clínicas, onde recebeu atendimento médico. A equipe médica tenta implantar a mão que foi decepada.