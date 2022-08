SP: Homem confessa que matou ex-namorada e debocha em áudios enviados para familiares

Da Redação 11/08/2022 - 2:02 Compartilhe

Uma mulher de 49 anos, identificada como Mirian Rodrigues, foi encontrada morta no quintal de casa em Pirapora do Bom Jesus (SP) no último domingo (7). Após o crime, o suspeito Adailton Costa, ex-namorado da vítima, confessou em tom de deboche em vários áudios enviados para a família dela. As informações são do UOL.

Mirian teria ficado o dia com Adailton e voltou para casa após algumas horas em um bar. Nos áudios, o suspeito declara que não ingeriu bebida alcoólica, mas que discutiu com a ex-namorada.

Logo depois, o filho de Mirian decidiu sair de casa com a mulher para comer o lanche, deixando-a com o neto de 3 anos.

“Eles estavam há quase um ano juntos. Era uma relação bem complicada, viviam discutindo. Ele era ciumento, não tinha amizade nem com os sobrinhos dela. Tinha ciúmes até da sombra dela. Minha tia nunca gostou desse tipo de coisa e vivia terminando com ele, mas ele sempre aparecia pedindo perdão com presentinhos e ela acabava voltando”, disse um familiar da vítima ao UOL.

No fim da noite, Adailton mandou mensagem para o filho de Mirian dando boa noite e com emojis de choro. O irmão da vítima chegou no local e a encontrou caída no chão. Logo depois, Adailton passou a enviar áudios para familiares em tom de deboche, afirmando que “onde ela está agora não vai mais incomodar homem nenhum”.

Em um dos áudios, o acusado diz que Mirian tentou agredi-lo com uma faca. Logo depois, ele não entrou mais em contato e agora é fugitivo da polícia, que pediu a prisão temporária do homem.