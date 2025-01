SP: homem condenado por estupro é preso com ajuda de sistema de reconhecimento facial

Fernando Bispo da Silva, de 52 anos, estava foragido desde outubro do ano passado, mas acabou sendo preso na manhã de sexta-feira, 10, após ter sido reconhecido pelo sistema “Smart Sampa” da capital paulista. Ele foi condenado a 73 anos de detenção pelo crime de estupro contra cerca de 17 mulheres.

O “Smart Sampa” é um sistema de câmeras de segurança de monitoramento espalhado pela cidade que é capaz de realizar o reconhecimento facial de pessoas condenadas e procuradas pela Justiça.

As investigações da Polícia Civil apontaram que Fernando Bispo tinha um modus operandi: encapuzado e armado com um facão, ele abordava as vítimas ao desembarcarem dos ônibus e as levava para um matagal próximo ao ponto.

Ao site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que Fernando foi capturado por guardas civis após as câmeras do sistema “Smart Sampa” o reconheceram no momento em que andava de bicicleta pela Rua da 25 de Março, no Centro de São Paulo. Durante a abordagem, ele se identificou e foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto pela 1ª Vara de Execuções Criminais de Sorocaba.

Após ser detido, Fernando foi levado ao 8º Distrito Policial (Brás), onde permanece à disposição da Justiça.