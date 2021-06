SP: Grupo resgata 80 cães em situação de maus-tratos

Mais de 200 cães e gatos foram encontrados em situação de maus-tratos dentro de uma casa em Ribeirão Preto (SP) no domingo (13). O resgate de parte dos animais contou com o apoio da Polícia Militar. De acordo com os voluntários que participaram da ação, cerca de 80 filhotes de cachorros foram retirados da residência e levados a uma clínica veterinária.

Na residência, onde moram uma mulher de 80 anos e a filha dela, os voluntários encontraram fezes de animais espalhados pelo chão. Um cão foi encontrado morto dentro da piscina. Alguns dos filhotes foram encontrados dentro de gavetas.

De acordo com a sitiante e voluntária Daniela Bertalo Azevedo, vizinhos denunciaram o caso há mais de um ano e a situação piorou com o tempo por causa do aumento do número de cães.

Ao G1, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que vai levar o caso ao Comitê de Acumuladores para acompanhamento de mãe e filha. Conforme a administração municipal, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal deve ir ao local nesta segunda-feira (14).

