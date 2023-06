S&P Global reduz previsão de crescimento do PIB da China para 5,2% em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 9:33 Compartilhe

A S&P Global reduziu a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2023, de 5,5% para 5,2%. Segundo a agência de classificação de risco, “o principal risco de crescimento negativo da China é que sua recuperação perde mais força em meio à confiança fraca entre os consumidores e no mercado imobiliário”. Para a S&P, a falta de um grande estímulo político aumentará o risco para o crescimento do país. “Internamente, conter a alavancagem sem impedir o crescimento requer uma gestão hábil da dívida do governo local e reformas financeiras”, acrescenta. *Com informações do Dow Jones Newswires.

