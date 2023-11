S&P Global Ratings atribui rating ‘brA-‘ ao Banco Pine, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 18:14 Para compartilhar:

A S&P Global Ratings atribuiu, nesta terça-feira, 28, rating de crédito de emissor de longo prazo ‘brA-‘ na Escala Nacional Brasil ao Banco Pine. A perspectiva é estável.

A agência justifica que o rating baseia-se na avaliação de que o banco tem sido bem-sucedido em seu novo foco estratégico, apresentando qualidade de ativos e rentabilidade acima daquela dos pares.

O rating ainda reflete, segundo a S&P, a entrada bem-sucedida e relativamente recente do banco em uma nova linha de negócios, a de varejo colaterizado. “Essa nova linha de negócios, em um segmento de pessoas físicas menos arriscado, beneficiou seu desempenho financeiro”, disse a agência.

A possibilidade do Banco Pine enfrentar novos desafios ainda não é descartada pela S&P, mencionando a posição de mercado do banco, a concentração de fontes de financiamento e métricas de capital pressionadas pelos créditos tributários.

Já perspectiva estável do rating reflete a expectativa da agência de que os fatores de crédito do banco permanecerão estáveis nos próximos 12 meses. Em seu cenário-base, a S&P considera que o banco continuará mostrando crescimento de resultados e de carteira de crédito, sem comprometer significativamente a qualidade de seus ativos e com níveis de capital suficientes para suportar essa expansão no varejo.

A S&P ainda projeta que a tendência de melhora nos negócios do Banco Pine o destaca em relação a outros bancos avaliados com níveis similares de ratings. “O banco se diferencia de seus pares por conseguir expandir seus negócios em conjunto com seus lucros, sem apresentar deterioração significativa da qualidade de crédito da carteira ou das métricas de capital regulatórias”, observa a agência.

O Banco Pine comentou nas redes sociais que a atribuição do rating reforça que estão no caminho certo para execução de suas estratégias. Já o membro do Comitê Executivo do Banco Pine, Noberto Pinheiro Junior, disse que o banco está confiante de que continuará escalando os negócios e carteiras de crédito.

“Esta atribuição atesta o contínuo foco no crescimento sustentável e diversificado, seja no âmbito de geração de receitas quanto na criação de novas linhas de negócio”, disse outro membro do Comitê Executivo do Banco Pine, Rodrigo Pinheiro.

Já Clive Botelho, também membro do Comitê Executivo, afirmou que com este patamar de rating, as áreas de negócios do banco poderão acessar uma base ainda maior de clientes, ampliando a possibilidade de instrumentos de captação e melhorando os custos de funding e eficiência nas mesas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias