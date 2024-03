S&P Global: PMI industrial do Brasil sobe de 52,8 em janeiro a 54,1 fevereiro, pico em 20 meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 10:43 Para compartilhar:

O Índice de Gerentes de Compras que mede a atividade industrial, o PMI industrial, subiu no Brasil para 54,1 na leitura com ajuste sazonal de fevereiro, após marcar 52,8 em janeiro. A última marca do PMI industrial foi a maior em 20 meses, conforme a S&P Global, responsável pelo índice.

Leituras superiores a 50 indicam crescimento do setor na margem – ou seja, de um mês para o outro. Segundo a S&P Global, o resultado de fevereiro, bem acima da média de longo prazo (50,6), indica uma melhora substancial da saúde da indústria.

A agência vê uma evolução positiva na indústria de transformação brasileira, apontando menor pressão nas cadeias de produção e uma melhora significativa das condições de demanda, o que impulsionou novos pedidos e a produção. Como consequência, as empresas intensificaram as compras de insumos e contrataram funcionários na maior taxa em 19 meses.

