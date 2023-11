S&P Global: PMI composto da zona do euro recua a 46,5 em outubro, menor nível em 35 meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 7:18 Para compartilhar:

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 47,2 em setembro para 46,5 em outubro, atingindo o menor nível em 35 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 6, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O número definitivo de outubro confirmou a leitura preliminar e a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, diminuiu de 48,7 para 47,8 no mesmo período, tocando o menor patamar em 32 meses e confirmando também a estimativa inicial. As quedas abaixo da marca de 50 indicam contração mais intensa da atividade econômica no bloco.

