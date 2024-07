S&P Global: Nenhum país G7 está no caminho de retomar níveis de dívida pré-pandêmicos até 2027

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 20:46 Para compartilhar:

Apesar das condições de financiamento ainda benignas e da recuperação do crescimento nominal do PIB, nenhum membro do G7 está no caminho para devolver a relação da dívida ao PIB aos níveis pré-pandemia até 2027, afirmou a S&P Global Ratings, em relatório publicado nesta terça-feira, 2.

O documento “Dívida soberana nas grandes economias avançadas: para cima, para cima e para longe”, sugere que só uma deterioração acentuada das condições de financiamento poderia persuadir os governos do G7 a implementar uma consolidação orçamental mais resoluta na fase atual dos seus ciclos eleitorais. “Estimamos que – para os EUA, Itália e França – o saldo primário teria de melhorar em mais de 2% do PIB cumulativamente para que a sua dívida se estabilizasse; é improvável que isso aconteça nos próximos três anos”, afirmou.