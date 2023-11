S&P Global/JPMorgan: PMI composto global cai a 50 e o de serviços recua a 50,4 em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 13:30 Para compartilhar:

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da economia global recuou de 50,5 em setembro a 50 em outubro, informaram nesta segunda-feira, 6, a S&P Global e o JPMorgan, na leitura final do dado. Esse é o resultado mais baixo desde janeiro deste ano, segundo as empresas.

O PMI de serviços, por sua vez, recuou de 50,7 em setembro a 50,4 em outubro. Apesar da queda, o indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, indicando expansão da atividade. Ou seja, o dado mostra que o setor desacelerou o seu ritmo de expansão.

“Os PMIs de outubro apresentaram notícias decepcionantes sobre o impulso da expansão global”, afirmou o economista Bennett Parrish, do JPMorgan, no comunicado do dado.

