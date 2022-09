S&P Global/Caixin: PMI industrial da China recua de 50,4 para 49,5 em agosto

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 7:40 Compartilhe

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) privado da China caiu em território de contração em agosto, quando os surtos de covid-19 e uma crise de energia causada pelo calor extremo e a seca dificultaram a recuperação econômica do país. O PMI da Caixin caiu de 50,4 em julho para 49,5 em agosto, ficando abaixo da marca de 50 pontos que separa contração de expansão, de acordo com dados divulgados pela Caixin Media e S&P Global. A leitura aponta para a mesma direção do indicador oficial concorrente divulgado ontem, que se contraiu pelo segundo mês consecutivo para 49,4. Fonte: Dow Jones Newswires.