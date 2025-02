S&P Global: BCs de países emergentes devem ter abordagem cautelosa com incertezas tarifárias

O aumento da incerteza em torno da política comercial dos EUA pode atrasar as decisões de investimento e impactar os mercados emergentes (ME), especialmente aqueles que foram alvo das tarifas dos EUA, de acordo com relatório da S&P Global Ratings publicado nesta quarta-feira, 12. É provável que os bancos centrais dos ME adotem uma abordagem cautelosa em relação à normalização da política monetária, já que a força do dólar americano pode exacerbar as saídas de capital se as taxas de juros forem cortadas de forma muito agressiva, explica o S&P.

O desempenho das ações de ME tem sido sólido desde o início do ano. Entretanto, após as eleições nos EUA, todas as regiões perderam terreno, com exceção de países da Europa, Oriente Médio e África, que estão menos ameaçados pelas ameaças tarifárias do que a Ásia e a América Latina, acrescenta o relatório.

“Juntamente com os movimentos da taxa de câmbio, o desempenho das ações será um determinante importante dos fluxos de portfólio em 2025”.