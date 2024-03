S&P Global: bancos regionais dos EUA devem ter receita líquida de juros menor em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 21:26 Para compartilhar:

A receita líquida de juros de bancos regionais dos Estados Unidos deve diminuir “moderadamente” em 2024, disse a S&P Global em um relatório publicado hoje. Além disso, o crédito deve continuar se deteriorando, apesar de permanecer administrável para a maioria dos bancos, que devem aumentar suas provisões e subsídios, sobretudo para imóveis comerciais (CRE).

Paralelo a isto, os índices de capital devem registrar alta no curto prazo, em meio a preocupações com as novas regras regulatórias propostas para bancos e diante de uma desaceleração econômica provável nos EUA.

Em nota, a agência de classificação de risco disse que os bancos regionais foram prejudicados por uma menor receita líquida de juros e maiores provisões para empréstimos e despesas não relacionadas a juros elevados, o que acabou por reduzir os lucros no quarto trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

