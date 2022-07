SP: Frentista morre baleado após reagir a assalto em posto de combustível

Um frentista morreu baleado após reagir a uma tentativa de assalto a um posto de combustível em São Paulo (SP), na segunda-feira (25). Conforme testemunhas, dois homens chegaram a pé passando-se por clientes e pedindo que enchessem um galão com gasolina. Após o abastecimento, a dupla anunciou o assalto e rendeu três funcionários. As informações são do R7.







Durante a abordagem, um dos frentistas, de 35 anos, reagiu e entrou em luta corporal com os suspeitos. Na sequência, um dos assaltantes atirou duas vezes contra a vítima. Em seguida, os dois fugiram em um carro onde um terceiro suspeito os aguardava.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde.

Agentes da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o local e preservaram a área. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso deverá ser encaminhado ao 24° Distrito Policial da Ponte Rasa, responsável pela área.