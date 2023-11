SP: filha de investigador é presa em flagrante por fraudar concurso da Polícia Civil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 13:58 Para compartilhar:

Uma mulher foi presa pelas autoridades após tentar fraudar uma prova de um concurso público para a vaga de investigador da Polícia Civil de São Paulo. O exame estava sendo aplicado em uma universidade localizada na Barra Funda, na capital paulista, neste domingo, 26. Nadine Novello Conde, de 31 anos, foi identificada com uma câmera escondida. As informações são do Bom Dia SP, da TV Globo.

O que aconteceu:

Fiscais da prova teriam percebido que a mulher tinha uma movimentação suspeita e aparentava muito nervosismo, além de ajeitar muitas vezes o casaco dela;

Nadine foi chamada pelos aplicadores para passar por uma inspeção com detector de metais, mas requisitou uma ida ao banheiro antes de efetuar o procedimento;

O pedido foi negado e o aparelho identificou a presença de um objeto estranho com a detida. Os inspetores descobriram uma câmera e um ponto eletrônico escondidos nas peças de roupa da candidata e acionaram as autoridades;

A mulher foi presa em flagrante e conduzida a uma delegacia. A polícia afirmou que ela será investigada por fraude;

As imagens das câmeras de segurança do local foram adquiridas pelas forças de segurança, que buscam determinar se ela recebia ou transmitia informações;

O pai de Nadine é um investigador do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil.

