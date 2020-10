SP: Festa surpresa deixa seis com Covid-19 e 16 da mesma família com suspeita

Uma festa de aniversário surpresa em Registro, no interior de São Paulo, no início de outubro acabou contaminando diversos membros de uma mesma família com a Covid-19. A festa foi para o patriarca da família que completou 70 anos. As informações são do G1.

De acordo com a técnica de enfermagem Lucieny Moura, os parentes começaram a sentir os sintomas da doença cerca de três dias após o evento. No total, seis pessoas que fizeram o exame testaram positivo e outras 16 tiveram sintomas, mas não realizaram o exame.

Segundo a técnica, quem trabalhava em home office ou os estudantes não chegaram a fazer o teste, por já estarem em isolamento. Da família, Lucieny, o esposo, o irmão, a cunhada e os pais fizeram a testagem, e todos receberam a confirmação da doença. “Os sintomas foram os mesmos, até mesmo em quem não testou”, explicou ao G1.

“Apresentei vômito e muita dor de cabeça, no segundo dia veio a diarreia, as dores nas pernas abaixo do quadril, muito fortes, a cabeça parecia que ia explodir, e meus familiares já todos com os mesmos sintomas. A preocupação maior era meus pais, que estavam bem fracos, já sem comer e com muita dor”, contou a técnica.

Apesar do susto, ninguém da família precisou ser internado. “Estamos bem, graças a Deus. Meu marido está melhor, mas continua com complicações de diabetes”, disse ao G1.

Ainda conforme Lucieny, a família era extremamente cuidadosa e por isso decidiu se reunir. Após o episódio, ela comemorou a recuperação e publicou um texto alertando amigos sobre o perigo.

“O pessoal está me malhando por ser da enfermagem, mas, acima de tudo, eu sou um ser humano. Todos nós que saímos para trabalhar somos linha de frente, eu fiz a postagem para alertar disso”, afirmou ao G1.

