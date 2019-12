SP fecha 2019 com o dobro do PIB nacional, indica Seade

A economia do estado de São Paulo está crescendo muito mais do que a brasileira. Com os resultados de outubro, a projeção média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) paulista para 2019 foi revisada e passou de 2,1% para 2,6%, segundo dados apurados pela Fundação Seade. Apenas em termos comparativos, a economia brasileira não deverá crescer mais do que 1% este ano. São Paulo, portanto, cresce a ritmo acelerado. De setembro para outubro, o PIB paulista cresceu 1% na comparação livre dos efeitos sazonais; foi registrada também elevação de 5,2% em relação a outubro de 2018

O crescimento do PIB paulista em outubro foi determinado pelo aumento de 3% da atividade industrial e por uma expansão de 0,8% de serviços. Poderia ter sido maior se o setor agropecuário, forte no estado, não tivesse recuado 0,2% de setembro para outubro. No acumulado de 12 meses, a economia aumentou 2,4%, com 3,4% nos serviços e 0,6% na indústria. Nesta base de comparação, a agropecuária sofreu uma queda de 3,3%.

A grande estrela dessa recuperação permanece com o setor de serviços, o de maior peso na economia paulista e cujo valor adicionado avançou 0,8% entre setembro e outubro, considerado o ajuste sazonal, e 3,4% em termos anuais, marcando uma aceleração em relação à taxa de 3,1% observada em setembro, nessa mesma base de comparação.

Outro destaque foi a retomada da indústria, que experimentou uma evolução da taxa anual de -0,1%, em setembro, para 0,6%, em outubro, conduzida pelo setor da construção civil e pela recuperação de importantes segmentos da indústria de transformação no Estado, como os de alimentos e refino de petróleo. No que se refere ao conjunto da economia brasileira, a projeção para 2019 também evoluiu, passando de 0,9% para 1%.