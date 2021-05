SP faz dia D para segunda dose da vacina no próximo sábado

No próximo sábado (5), o estado de São Paulo terá um Dia D para a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 em pessoas que estão atrasadas com a vacinação. O objetivo do governo paulista é vacinar mais de 500 mil pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal.

Nesse dia, mais de 5 mil pontos de vacinação vão ficar abertos das 7h às 18h para aplicação exclusiva da segunda dose da vacina. Serão vacinadas as pessoas que estão com mais de 28 dias de atraso com as doses da vacina CoronaVac, fabricada pela Sinovac e o Instituto Butantan, ou 12 semanas de atraso do imunizante Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Ambos os imunizantes são aplicados em duas doses. A vacinação só estará completa quando tomar as duas doses, ficando então protegida.

“É fundamental que as pessoas busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose. Será uma grande mobilização, com todos os municípios, para buscar as pessoas que ultrapassaram o prazo de tomar a segunda dose da vacina. A pessoa só estará totalmente protegida após as duas doses dos imunizantes”, disse Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI).

Um levantamento feito pela Secretaria estadual da Saúde até quinta-feira (27) mostrou que 501.693 pessoas que tomaram a primeira dose dos imunizantes, ainda não tomaram a segunda dose. Desse total, 212.403 pessoas não haviam tomado a segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz e 289.290 e não haviam completado o esquema vacinal da CoronaVac.

A maior parte (80%) dos que não tomaram a segunda dose da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz são idosos de 80 a 89 anos de idade. O restante são profissionais da saúde.

Veja também