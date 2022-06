SP: Família procura por ator desaparecido há mais de 20 dias

O ator Flávio da Conceição Santana, de 33 anos, está desaparecido desde o último dia 5 de junho. De acordo com a família do ator, a única informação que os parentes têm é a de que Flávio pode ter estado em Barueri (SP) antes de parar de fazer contato.

Segundo Pamella Lopes, prima de Flávio, o ator disse por meio de mensagens a um conhecido que estava em Barueri. “Ele comentou que estava na casa de uns amigos e que era bem longe do centro de Barueri, mas ele não chegou a dar endereço”, explicou Pamella à ISTOÉ.





Ainda conforme a família, o último contato de Flávio foi no dia 5, quando conversou com a mãe. Desde então, o celular está fora de área. Em busca de pistas do que pode ter acontecido com o ator, Pamella afirma ter descoberto que Flávio havia terminado o relacionamento com o marido no final de março. Ele também saiu do apartamento onde o casal morava com mais um amigo em São Paulo (SP).

A prima contou ainda que há indícios de que Flávio tenha começado a usar drogas. “O Flávio pode ter tido uma overdose. Os amigos mais próximos disseram que nos últimos dias ele estava bem alterado, diferente do que ele é geralmente”, afirmou Pamella.

Além de ator, Flávio trabalhava como garçom em um bar de Pinheiros. “Ele não pediu demissão, simplesmente desapareceu”, ressalta a prima de Flávio.

Procurada pela ISTOÉ, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. “O pai do desaparecido foi ouvido e equipes realizam buscas para localizar o desaparecido e esclarecer os fatos”, informou a corporação.