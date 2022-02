SP: Explosão gerada por álcool em gel causou morte de jogador do São Caetano

O acidente que matou o jogador Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 14 anos, ocorreu após uma explosão em um réchaud. O utensílio ajuda a deixar as refeições mais quentes e costuma ser utilizado no consumo de fondues.

Conforme o G1, as chamas do réchaud teriam entrado em contato com álcool em gel. Por haver opções a gás, o manuseio incorreto do utensílio pode causar acidentes. “O importante é que ele seja utilizado por um adulto. Por vezes, pode haver combustão descontrolada no equipamento”, alertou o engenheiro de incêndios Adriano Calvalhar da Silva, em entrevista ao G1.

De acordo com o especialista, o mecanismo precisa ter uma válvula de segurança. “Às vezes, as pessoas querem ensinar crianças como fazer, como acender, mas não é o ideal. Com o álcool líquido, é um pouco mais fácil [de um acidente ocorrer]. Antigamente, acontecia muito”, explicou Adriano.

Relembre o caso

Na terça-feira (22), o São Caetano informou a morte de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 14 anos, filho do técnico Axel e jogador da base do clube. O jovem estava internado em um hospital de Santos, desde o último final de semana, após o acidente doméstico.

Axel e o filho sofreram queimaduras graves em uma festa. O auxiliar-técnico do São Caetano, Marquinhos Pitbull, também estava no evento. Após passar mais de uma semana internado, o filho de Axel não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) lamentou a morte do jovem em nota: “A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 14 anos, atleta das categorias de base do São Caetano e filho do ex-jogador e atual treinador do clube do ABC, Axel Rodrigues de Arruda”.

Axel, 52, foi um meio-campista de sucesso no futebol brasileiro, com passagens por Santos, São Paulo, Sevilla-ESP e Cerezo Osaka-JAP. Assumiu o comando do clube com a Série A2 do Paulista em andamento. O Azulão volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, contra o RB Brasil, em Bragança Paulista. Ainda não há confirmação se Axel estará no banco de reservas da equipe.

