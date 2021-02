SP: Ex se diz arrependido após quebrar nariz e mandíbula de modelo

O empresário Felipe José Pereira de Jesus, de 24 anos, disse em entrevista ao G1 ter se arrependido da briga na qual quebrou o nariz e a mandíbula da ex-namorada, a modelo Gabriela Casellato Brito, de 24.

De acordo com a modelo, as agressões ocorreram um dia após o término do relacionamento. O homem teria mandado uma mensagem para ela em tom ameaçador. “Você foi bem corajosa esta noite”, escreveu o ex.

Ainda segundo Gabriela, ela estava no apartamento dela e ele a teria agredido enquanto ela dormia. Na entrevista ao G1, Felipe admitiu as agressões, mas afirmou que a ex-namorada mentiu em alguns pontos de seu relato.

Conforme o rapaz, a mensagem , na qual a chamava de “corajosa”, não foi uma ameaça e que mandou a frase após a mulher sair com as amigas depois da discussão do casal. “Foi no sentido de: ‘depois de tudo o que fiz por você, você some do mapa assim?’ Não foi uma ameaça”, disse.

Felipe também reconheceu que invadiu o apartamento da modelo e afirmou que foi até lá para ver se ela tinha mesmo voltado da balada, porque acreditava ser mentira. Segundo o empresário, ele encontrou Gabriela na cama dormindo com outro homem.

Em seguida, ele teria acordado os dois e discutido. Felipe diz ainda que deu o primeiro soco na modelo após ela afirmar que os dois não tinham nada.

“Na hora em que ela fala para ele que não me conhece, eu acabei dando o primeiro soco nela. Aí, eu saio do quarto e vou para a sala de novo, que é onde eu estou arrumando minhas coisas […]. Quando eu volto, não estava acreditando ainda, e dei outro soco nela. Aí, o ventilador estava na frente da porta. Tirei da tomada e joguei em cima dela, xingando ela”, relatou Felipe ao G1.

Ainda de acordo com o empresário, ele se arrependeu das agressões e afirmou não ter prestado socorro à vítima porque “não tinha o que fazer”. “Eu estava esgotado, tremendo de desespero, de raiva, de arrependimento, sei lá. Ela correu para o vizinho, que fechou a porta. Não tinha mais o que fazer”.

Em nota ao G1, o advogado do empresário, Luciano Manoel da Silva, afirmou que Felipe vai evitar “qualquer contato com ela ou seus familiares”. A defesa do jovem afirma ainda que ele já se apresentou à Polícia Civil, e assim que o inquérito policial for instaurado pelo 53º DP do Parque do Carmo, ele dará seu depoimento quando for intimado.

Veja também