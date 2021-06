SP: Ex-namorado é suspeito de matar jovem de 16 anos a tiros

A adolescente Thalya Helen, de 16 anos, foi morta a tiros em São Paulo (SP), na terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é o ex-namorado da vítima, que teria tentado se matar após o crime. As informações são do 1º Jornal, da Band TV.

A corporação foi acionada por vizinhos e quando os agentes chegaram no local já encontraram Thalya sem vida, com marcas de tiros na testa, no ombro, nas costas e no joelho. O ex-namorado da jovem, de 23 anos, estava com um ferimento de bala no rosto e foi socorrido ao Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia e está sob escolta policial.

Conforme a PM, o rapaz não se conformava com o fim do relacionamento e queria reatar a relação. Os dois tiveram uma discussão, enquanto estavam trancados dentro de um quarto, até que ele atirou na vítima. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher como feminicídio.

