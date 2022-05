SP: Estudante de 19 anos é morta a tiros; ex é suspeito

Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, foi morta a tiros na noite da última quinta-feira (19), em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A jovem estudante tinha acabado de sair da escola onde faz curso técnico em enfermagem e seguia em direção ao carro do pai, quando foi assassinada. O principal suspeito é o ex-namorado. As informações são do UOL.

A Polícia Militar informa que por volta das 22h, JUliana seguia para o carro onde o pai a esperava, quando um homem aproximou pelas costas, e no momento que ela abria a porta do carro, deu vários disparos a queima-roupa.





O pai tentou socorrer a estudante, mas ela morreu no local. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possíver a jovem sendo alvo de pelo menos dois tiros.

Renan Fernandes, irmão de Juliana, falou ao UOL sobre o crime: “Estamos todos arrasados, principalmente meu pai que viu tudo. O pior trauma que um pai pode ter”.

Segundo a ocorrência registrada, Juliana havia terminado o relacionamento recentemente, e o rapaz não aceitava o término. A polícia já está fazendo buscas pelo jovem na casa dele, mas até o momento ele não foi encontrado. O nome também não foi divulgado.

O corpo de Juliana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté. Ainda não há informações sobre o horário de velório e enterro.