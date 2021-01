SP entrará em fase vermelha todos os dias às 20h para tentar conter pandemia

O governo de São Paulo vai endurecer as medidas restritivas de quarentena devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no estado. A partir desta sexta-feira (22), a fase vermelha do Plano São Paulo passa a valer para todas as cidades paulistas a partir das 20h, durante todos os dias da semana. Nos finais de semana e feriados, a medida valerá durante o dia e a noite. As informações são da Folha.

Com a medida, bares, restaurantes, comércios não essenciais como shopping centers e serviços como salões de beleza estarão proibidos de funcionar até a manhã do dia seguinte.

Segundo a Folha, nos primeiros 21 dias deste ano, o aumento de casos de Covid-19 foi de 42% comparado ao mesmo período de dezembro de 2020. O número de mortes aumentou 39%.

De acordo com a reportagem, a decisão de endurecer as medidas restritivas foi tomada na noite desta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes.

O anúncio oficial deve ser feito em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, na qual, ainda de acordo com a Folha, o governo estadual também deve divulgar um pacote de aumento de leitos hospitalares, tanto de UTI quanto de enfermarias. A previsão é de que sejam abertas mais de 700 novas vagas, provavelmente em esquema de hospital de campanha.

